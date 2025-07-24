Belediye Soruşturmalarının Kilit İsmiydi: Aziz İhsan Aktaş Konkordato İlan Etti

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Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanıp ardından "itirafçı" olan ve 6 CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş'ın, şirketleri için konkordato ilan ettiği ortaya çıktı.

MİLYARCA LİRALIK BORÇ

Aktaş’ın petrol taşımacılığı yapan şirketi İçkale Taşımacılık için İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 1 yıllık kesin mühlet verildi. Şirketin toplam borcunun 2.3 milyar TL olduğu, bu borcun 1.4 milyar TL’sinin bankalara olduğu öğrenildi. Mahkemenin 11 Temmuz’da verdiği karar ile birlikte şirkete yönelik muhtemel haciz işlemleri durdurulmuş oldu.

Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan Elif LPG için de İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 12 Temmuz tarihinde 2 aylık ek süre verildi. Şirketin borcunun 1.5 milyar TL olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA