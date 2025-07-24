Dosya 3 Sene Sonra Raftan İniyor! 4 Yaşındaki Leyla'nın Ölümünde Flaş Gelişme

Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Yargıtay, minik Leyla’nın ölümüyle ilgili davada 7 sanık hakkında verilen beraat kararını eksik soruşturma gerekçesiyle bozdu. Sanıkların yeniden yargılanmasına karar verilirken, olayla ilgili önemli delillerin yeterince araştırılmadığı vurgulandı.

Son Güncelleme:
Dosya 3 Sene Sonra Raftan İniyor! 4 Yaşındaki Leyla'nın Ölümünde Flaş Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verdiği beraat kararını eksik soruşturma gerekçesiyle bozdu.

BERAAT KARARINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Leyla'nın amcası Yusuf A.’nın da bulunduğu 7 sanığın, “nitelikli kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından beraatine karar vermişti. Karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onaylanmıştı.

Ancak bu karara, annesi Şükran Aydemir’in avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hukuk müşavirliği olmak üzere, çok sayıda itiraz yapılmıştı.

YARGITAY: 'EKSİK ARAŞTIRMA VAR'

Yargıtay, dosyayı inceledikten sonra önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. 2 Temmuz 2018’de Leyla’nın cansız bedeni bulunmadan 3 gün önce, bir sosyal medya hesabından “Leyla kızımız dere kenarında ölü olarak bulundu” şeklinde bir paylaşım yapıldığı tespit edildi. Ancak bu paylaşımın kim tarafından yapıldığının araştırılmadığı ve bu yönde yeterli soruşturmanın yapılmadığı belirlendi.

Kararda, Facebook’taki bu paylaşımın yapıldığı hesabın kime ait olduğunun tespit edilmesi, paylaşımı yapan kişinin ifadesinin alınması ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek başka delillerin de değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca arama çalışmalarına katılan AFAD görevlilerinin de tanık olarak dinlenmesi gerektiği ifade edildi.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Yargıtay, Cumhuriyet savcısı ve katılan vekillerin temyiz taleplerini haklı bularak, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nin beraat kararını oy birliğiyle bozdu. Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018’de Ramazan Bayramı ziyareti için ailesiyle birlikte gittiği Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolmuştu. Minik Leyla'nın cansız bedeni, 18 gün sonra köye 2 kilometre uzaklıktaki bir dere kenarında bulunmuştu. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmamıştı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Leyla’nın amcası Yusuf A. ve diğer 6 sanık hakkında dava açılmıştı. İlk yargılamada Yusuf A., “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 4 yıl hapis cezası almış, diğer sanıklar delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ancak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, delillerin yetersizliği ve usule ilişkin eksiklikler nedeniyle bu kararı bozmuş, yeniden yapılan yargılamada tüm sanıklar beraat etmişti.

Yargıtay’ın son kararıyla birlikte, küçük Leyla’nın ölümüyle ilgili dava tekrar görülecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Ağrı
Son Güncelleme:
Ev Konservesi Yaparken Bu Kapakları Asla Kullanmayın Ev Konservesi Yaparken Bu Kapakları Asla Kullanmayın
İstanbul'daki Karting Yarışlarına Sıcak Hava Darbesi İstanbul'daki Karting Yarışlarına Sıcak Hava Darbesi
Google Haritalar’ın Zamanda Yolculuk Özelliği: Eski Halini Görmek Artık Mümkün Google Haritalar’ın Zamanda Yolculuk Özelliği: Eski Halini Görmek Artık Mümkün
Isparta’da Tarihi Eser Operasyonu: Bin 155 Sikke Bulundu Isparta’da Tarihi Eser Operasyonu: Bin 155 Sikke Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları ÖTV'nin Zammının Ardından İşte Model Model Yeni Fiyatlar
'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Termometreler Rekor Kıracak: Bunaltıcı Sıcaklar Kaç Gün Sürecek? 'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Kaç Gün Sürecek?
Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken... Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken...
Sağlık Durumu Ağırlaşmıştı... Adli Tıp'tan Ayşe Barım Kararı Adli Tıp'tan Ayşe Barım Kararı
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Maaş Artırma Yöntemini Açıkladı SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Maaş Artırma Yöntemini Açıkladı