Dosya 3 Sene Sonra Raftan İniyor! 4 Yaşındaki Leyla'nın Ölümünde Flaş Gelişme

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Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verdiği beraat kararını eksik soruşturma gerekçesiyle bozdu.

BERAAT KARARINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Leyla'nın amcası Yusuf A.’nın da bulunduğu 7 sanığın, “nitelikli kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından beraatine karar vermişti. Karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onaylanmıştı.

Ancak bu karara, annesi Şükran Aydemir’in avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hukuk müşavirliği olmak üzere, çok sayıda itiraz yapılmıştı.

YARGITAY: 'EKSİK ARAŞTIRMA VAR'

Yargıtay, dosyayı inceledikten sonra önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. 2 Temmuz 2018’de Leyla’nın cansız bedeni bulunmadan 3 gün önce, bir sosyal medya hesabından “Leyla kızımız dere kenarında ölü olarak bulundu” şeklinde bir paylaşım yapıldığı tespit edildi. Ancak bu paylaşımın kim tarafından yapıldığının araştırılmadığı ve bu yönde yeterli soruşturmanın yapılmadığı belirlendi.

Kararda, Facebook’taki bu paylaşımın yapıldığı hesabın kime ait olduğunun tespit edilmesi, paylaşımı yapan kişinin ifadesinin alınması ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek başka delillerin de değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca arama çalışmalarına katılan AFAD görevlilerinin de tanık olarak dinlenmesi gerektiği ifade edildi.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Yargıtay, Cumhuriyet savcısı ve katılan vekillerin temyiz taleplerini haklı bularak, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nin beraat kararını oy birliğiyle bozdu. Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018’de Ramazan Bayramı ziyareti için ailesiyle birlikte gittiği Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolmuştu. Minik Leyla'nın cansız bedeni, 18 gün sonra köye 2 kilometre uzaklıktaki bir dere kenarında bulunmuştu. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmamıştı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Leyla’nın amcası Yusuf A. ve diğer 6 sanık hakkında dava açılmıştı. İlk yargılamada Yusuf A., “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 4 yıl hapis cezası almış, diğer sanıklar delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ancak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, delillerin yetersizliği ve usule ilişkin eksiklikler nedeniyle bu kararı bozmuş, yeniden yapılan yargılamada tüm sanıklar beraat etmişti.

Yargıtay’ın son kararıyla birlikte, küçük Leyla’nın ölümüyle ilgili dava tekrar görülecek.

Kaynak: AA