İBB Operasyonunda 8 Tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik son operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan da yer aldı. Gözaltına alınan diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
İBB Operasyonunda 8 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mali suçlamayla başlattığı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonların yeni dalgasında 17 kişi gözaltına alınmıştı. İBB’ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 9 kişi hakkında adli kontrol talep edildi.

8 TUTUKLAMA

Hakimlik, "Suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan, Boğaziçi A.Ş. satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir; "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla AKM Yapı A.Ş. Firma Temsilcisi Can Karataş, Cengiz Tosun, AKM Yapı Taahhüt A.Ş. Erdinç Karataş, Mehmet Karataş; "Rüşvet verme" suçlamasıyla ise ETEMM Yönetim Danışmanlık şirketi firma temsilcisi Murat Timuçin Altıer ve Maltepe Belediyesi’nde görevli ekonomist Taylan Çokyiğit'in tutuklanmasına karar verdi.

9 kişi ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
İBB
Son Güncelleme:
Eski CHP'li Vekil Lale Karabıyık'a Son Veda Eski CHP'li Vekil Lale Karabıyık'a Son Veda
Kağıthane'de Ağaçlık Alanda Korkutan Yangın Kağıthane'de Ağaçlık Alanda Korkutan Yangın
2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı 2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı
Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin
ÇOK OKUNANLAR
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması! Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor... Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz
İstanbul'daki Özel Hastane İflasın Eşiğinde: 42 Yıllık Sağlık Devi Ayakta Kalma Mücadelesi Veriyor İstanbul'daki Özel Hastane İflasın Eşiğinde: 42 Yıllık Sağlık Devi Ayakta Kalma Mücadelesi Veriyor
Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi
Tüm Dengeler Değişti: AKP'nin CHP Planları Sil Baştan! AKP'nin CHP Planları Sil Baştan!