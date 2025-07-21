İBB Operasyonunda 8 Tutuklama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mali suçlamayla başlattığı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonların yeni dalgasında 17 kişi gözaltına alınmıştı. İBB’ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 9 kişi hakkında adli kontrol talep edildi.

8 TUTUKLAMA

Hakimlik, "Suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan, Boğaziçi A.Ş. satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir; "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla AKM Yapı A.Ş. Firma Temsilcisi Can Karataş, Cengiz Tosun, AKM Yapı Taahhüt A.Ş. Erdinç Karataş, Mehmet Karataş; "Rüşvet verme" suçlamasıyla ise ETEMM Yönetim Danışmanlık şirketi firma temsilcisi Murat Timuçin Altıer ve Maltepe Belediyesi’nde görevli ekonomist Taylan Çokyiğit'in tutuklanmasına karar verdi.

9 kişi ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA