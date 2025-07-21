Kağıthane'de Ağaçlık Alanda Korkutan Yangın

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Bostan Sokak'ta bulunan ağaçlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, vatandaşlar da damacana ve kovalarla yangına müdahale etti. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, çevredeki binalara sirayet etmeden söndürüldü.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA