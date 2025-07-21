71 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu... Suç Makinesi 20 Yıl Sonra Yakalandı

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Diyarbakır'da Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri’nce (JASAT) çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler yürüttükleri çalışmayla “kasten öldürme, basit yaralama, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma” suçlarından olmak üzere toplamda 7 ayrı dosyadan 2005 yılından beri aranan ve hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O.’nun yerini belirledi. Harekete geçen ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonla E.O.’yu gözaltına aldı.

E.O., adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: ANKA