Tarihi Külliyenin Yanında Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Kastamonu’da tarihi külliyenin yanındaki 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Alevler tarihi külliyeye sıçramadan söndürüldü.

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Tarihi Külliyenin Yanında Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
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Kastamonu’da İsmail Bey Mahallesi'nde yer alan ve 1454 yılında Candaroğulları Beyliği’nin son hükümdarı İsmail Bey tarafından yaptırılan İsmail Bey Külliyesi'nin hemen bitişiğindeki 2 katlı metruk binada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda metruk binada çıkan yangın, İsmail Bey Külliyesi'ne sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği 2 katlı metruk binanın duvarı ve çatısı ise çöktü.

Öte yandan yangın nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: İHA

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