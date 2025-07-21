İki İlde Termometreler 40 Dereceyi Gördü

Şanlıurfa ve Kilis'te etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

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İki İlde Termometreler 40 Dereceyi Gördü
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Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaktan korunmak isteyen kimi vatandaşlar parklarda, kimileri ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Hamza Çakallı, havaların çok sıcak olması nedeniyle başını örttüğünü ve serin olduğu için Balıklıgöl'deki yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Sıcaklığın 38 derece ölçüldüğü Kilis’te serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarla park ve bahçelerde zaman geçirdi. Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA

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