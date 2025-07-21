Zonguldak'ta Vahşet! Denizde Kadın Cesedi Bulundu
Zonguldak'ta denizde 51 yaşındaki bir kadının cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Zonguldak'ta Liman arkasında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kadın olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin botla sudan çıkardığı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Azime Karabürme'ye (51) ait olduğu öğrenilen ceset, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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