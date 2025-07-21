Zonguldak'ta Vahşet! Denizde Kadın Cesedi Bulundu

Zonguldak'ta denizde 51 yaşındaki bir kadının cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Zonguldak'ta Vahşet! Denizde Kadın Cesedi Bulundu
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Zonguldak'ta Liman arkasında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kadın olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin botla sudan çıkardığı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Azime Karabürme'ye (51) ait olduğu öğrenilen ceset, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA

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