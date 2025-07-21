Kütahya'da Feci Kaza! İşçi Servisi LPG Yüklü Tankere Çarptı: 35 Yaralı

Kütahya-Eskişehir Çevreyolu’nda işçileri taşıyan servis aracı, trafik ışıklarında bekleyen boş LPG tankerine arkadan çarptı. Kazada 35 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kütahya'da Feci Kaza! İşçi Servisi LPG Yüklü Tankere Çarptı: 35 Yaralı
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Kütahya-Eskişehir Çevreyolu Otogar Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 43 S 0162 plakalı işçi servisi, trafik ışıklarında bekleyen İ.K. idaresindeki 34 HU 1655 plakalı boş LPG tankerine arkadan çarptı.

35 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüste bulunan 35 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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