Eski CHP'li Vekil Lale Karabıyık'a Son Veda

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Bir süredir kanser tedavisi gören eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 25, 26 ve 27. dönem Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Şeyh Edebali Türbesi Orhan Gazi Cami’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Karabıyık, Bilecik Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, önceki dönem Grup Başkan Vekili Engin Altay, Lale Karabıyık'ın eşi Nezih Karabıyık, aile mensupları ve sevenleri katıldı.

Nezih Karabıyık helallik istediği sırada gözyaşlarına hakim olamazken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, “Bilecik ve Bursa gerçekten çok önemli bir değeri kaybetti. Hastalığı ile beraber ciddi anlamda mücadele etti. Yaklaşık 3 yıla yakın bir süre bu mücadele gerçekleşti ama bugün maalesef son yolculuğuna uğurlayacağız. Ben değerli ablama Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ve aynı zamanda partimizin önceki dönem Genel Başkanı Altan Öymen’e de Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR MÜCADELE YÜRÜTTÜ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ise, “Çok güzel bir insandı, kibar bir hanımefendiydi. Mücadelemizin vazgeçilmez bir neferiydi. Genel Başkan Yardımcımız olarak, Bursa Milletvekilimiz olarak uzun yıllar ülkemize hizmet etti. Bu arada çok güzel bir mücadele yürüttü. Bir yaşam mücadelesiydi. Bu hepimize örnek oldu. Yılardır verdiği mücadele tüm hastalara bir umut oldu. Ama bugün maalesef kendisini kaybettik. Ben tüm partimiz adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum kendisine. Hakkını helal etsin." ifadelerini kullandı.







Kaynak: ANKA