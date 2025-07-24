Isparta’da Tarihi Eser Operasyonu: Bin 155 Sikke Bulundu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bin 155 adet tarihi sikke ele geçirilirken, olayla bağlantılı 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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Isparta’da Tarihi Eser Operasyonu: Bin 155 Sikke Bulundu
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 22 Temmuz Salı günü Merkez ilçede operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam bin 155 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ele geçirilen sikkelerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.

Jandarma ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadeleyi aralıksız sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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