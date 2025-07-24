19 Mart'tan Bugüne İBB Neler Yaptı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İBB Saraçhane Başkanlık Binası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Aslan, "125 günlük bir süreci yaşıyoruz. Hizmetin aksamaması ve durmaması için gece gündüz büyük bir mücadele içindeyiz." dedi.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 125 günde 6 ödül aldıklarını söyledi. İETT şoförlerine çok sayıda eğitim verildiğini kaydeden Demet, "Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vizyonu doğrultusunda tam yol ileri çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan, konuşmasına Eskişehir'de hayatını kaybeden 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsüne başsağlığı dileyerek başladı. Doğan, "Sayısı her yıl artarak yaklaşık 7 milyona ulaşan abonemize hizmetlerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. 19 Mart 2025 tarihinden bu yana, büyükşehir belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İSKİ'nin son 125 gün içinde gerçekleştirdiği projeleri paylaşmak istiyorum. İstanbul Yeni Havalimanı ile Arnavutköy ilçesinde artan su ihtiyacını karşılayacak olan Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni tamamladık. Son 125 günde ise ilk deneme suyunu aldık, açılışını yakın zamanda gerçekleştireceğiz." dedi.

Doğan, şunları söyledi:

"Su ihtiyacının kesintisiz bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla yeni su depoları inşa edilmektedir. Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla yapıyla birlikte güneş enerji santrali kurulmaktadır. Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Şile ilçelerinde güneş enerji santrali inşaatları devam etmektedir. Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Kağıthane ilçelerine hizmet verecek depo Esenyurt depo ile Kağıthane Depo inşaatları devam etmektedir.

Deprem riskine karşı dayanıklı yapılar oluşturmak ve afet durumlarında hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla son 125 gün içinde Küçükçekmece, Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa'da hizmet binalarının yanı sıra Bağcılar, Silivri ve İSKİ Genel Müdürlüğü yerleşkesinde acil durumlara karşı lojistik destek sağlayacak dayanıklı depo yapılarının inşasına devam edilmiştir."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi