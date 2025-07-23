Adalet Bakanı Tunç'tan Murat Çalık Açıklaması: Tahliye Edilecek mi?

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında konuştu. Çalık’ın tahliye edilip edilmeyeceğine dair soruya yanıt veren Tunç, "Tetkiklerin ardından Adli Tıp yeniden rapor düzenleyecek ve bu çerçevede yargı makamları gerekli kararları vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in, Murat Çalık’a İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporun Adli Tıp Kurumu tarafından değiştirildiği yönündeki iddialarına sert yanıt veren Tunç, "Bazı kişiler maalesef yalancılık hastalığına tutulmuş diyebiliriz" dedi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kendisi Adli Tıp tarafından muayene edildi. Şu an İzmir Şehir Hastanesi'nde tetkikleri devam ediyor. İzolasyonlu bir odada kalıyor. Bu kapsamda Adli Tıp'ın istediği tetkikler devam ediyor. Bu süreçlerden sonra Adli Tıp yeni bir rapor verecek ve bu çerçevede yargı makamları gerekli kararları vereceklerdir."

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİ HAKKINDA

İhraç edilen eski polis memuru Cemil Koç’un işlediği Ayşe Tokyaz cinayeti hakkında da bilgi veren Bakan Tunç, soruşturma kapsamında 7 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin ise halen firarda olduğunu aktardı. Kadına yönelik suçlara dair cezaların artırıldığını vurgulayan Tunç, "Kadına karşı suçlara yönelik cezalar bizim dönemimizde artırıldı. Soruşturmada 7 kişi tutuklandı. 1 kişi firari. Hak ettikleri cezayı alacaklar" dedi.

PKK HÜKÜMLÜLERİNİN TAHLİYE EDİLDİĞİ İDDİALARINA İLİŞKİN

Bazı basın yayın organlarında yer alan “200 PKK hükümlüsü tahliye edildi” iddialarına da değinen Tunç, şunları söyledi: "Örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları yönünde bir hüküm vardı. Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu iptal kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirildi ve yeni bir düzenleme yapılmadı. Burada özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar bakımından daha çok uygulamada bir problemle karşılaşılmıştı. Asıl örnekler bununla ilgiliydi. Bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasa dışı bir gösteriş yürüyüşüne katıldığında 2911 sayılı kanuna göre bir cezası var ceza alıyordu ama o yasa dışı gösteriyi düzenleyen örgüt hangi örgüt ise o örgütün üyesi gibi ayrıca bir cezalandırma söz konusuydu.

Burada Anayasa Mahkemesi her bir fiilden dolayı her iki suç bakımından ayrı ayrı cezalandırmayı suç ve ceza dengesi bakımından ağır bulduğu gerekçesiyle bir iptal kararı vermişti ve bu iptal kararı doğrultusunda tabii meclisimizde yeni bir düzenleme yapılmayınca burada kişilerin bu şahısların işledikleri suçlardan ceza alacağı ama örgüt üyesi olmadıkları için örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacağı gibi bir sonuç ortaya çıktı.

Burada basına intikal eden rakamlar da doğru değil burada 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde bir takım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar doğru değil bunlar tabii ki tamamen anayasa mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde suç ve ceza dengesi ve ceza adaleti bakımından gerçekleştirilen bir husus söz konusu. Burada 200 kişinin 700 kişinin PKK üyesi olduğu için tahliye edildiği gibi bir haber bu şekilde yansıtılması bir takım yanlış anlamalara sebebiyet veriyor."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ HAKKINDA

Tunç, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeleri şöyle özetledi:

"Terörsüz Türkiye konusu hayati öneme sahip konulardan biri. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri olan terör örgütü ve binlerce şehit vermemize neden olan büyük acılar yaşadığımız terör örgütünün kendini fes etmesi ve silahları yakması çok önemliydi. Türkiye 100 yılına başladığımız şu anlamlı dönemde çok önemli bir dönemeci aştı Türkiye. Ve şu anda terör örgütünün silah bırakması ile ilgili süreç takip ediliyor. Devletimizin ilgili kurumları tam bir koordinasyon içerisinde bu süreç takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde de bu konuda bir komisyon kurulması çalışmaları da başladı ve gerekli görüşmeler partiler arasında diyalog da devam ediyor ve bu süreç içerisinde hepimizin temennisi çocuklarımızın milletimizin geleceğe güvenle bakması ve terörden arınmış huzurlu bir Türkiye’ye kavuşmak. Türkiye’nin dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olabilmesi için önündeki en büyük engelin ortadan kalkması ve iç cephemizi güçlendirerek etnik kökeni ne olursa olsun hep beraber milletçe birlik beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek yola devam etmemiz noktasındaki önemli bir süreci ve hep beraber yaşıyoruz. Şehit ailelerini incitecek bir adımımız olmaz."

Kaynak: Haber Merkezi