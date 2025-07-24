Çocuk İstismarı Davasında Skandal Karar! Delil Var, Ceza Yok! 4 Erkek Beraat Etti

İstanbul'da 16 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan dava, yargının verdiği beraat kararıyla tepki çekti. Mahkeme, sanıkların suç kastı bulunmadığını ve 'mağdurun yaşını büyük göstermesi'ni gerekçe göstererek sanıkları ikinci kez beraat ettirdi.

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Çocuk İstismarı Davasında Skandal Karar! Delil Var, Ceza Yok! 4 Erkek Beraat Etti
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BirGün'ün haberine göre, 3 Ağustos 2023’te sosyal medya hesabından “Aqua Florya AVM’ye gelmek isteyen var mı?” şeklinde bir paylaşım yapan 16 yaşındaki kız çocuğu, 26 yaşındaki Fatih P. ve 24 yaşındaki Sait A. ile iletişime geçti. İddiaya göre, birlikte oturdukları kafede “yeşil peri” adı verilen içkiyi teklif eden ikili, ardından çocuğu evlerine götürerek alkol ve bilinmeyen bir hap verdikten sonra istismarda bulundu.

BABA, KIZINI BAYGIN BULDU

Gece saatlerinde evden kaçan çocuk, sokakta yardım ararken tanıdığı biri aracılığıyla 24 yaşındaki Hakan T. tarafından bir dükkâna götürüldü. Burada, Hakan T. ve kuzeni Harun T. tarafından da istismara uğradığı iddia edildi. Mağdur, babasına konum atarak yardım istedi ve polis ekipleriyle birlikte olay yerine gelen baba, kızını baygın halde buldu.

HİÇBİR SANIK TUTUKLANMADI

Polis, hem evde hem dükkânda yaptığı aramalarda çeşitli delillere ulaştı. Halı, koltuk ve prezervatiflerden alınan örnekler, Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi. Sonuçlar, sperm örneklerinin sanıklara ait olduğunu ortaya koydu ama tüm bu bulgulara rağmen, olayla ilgili hiçbir sanık tutuklanmadı.

MAHKEMEDEN SKANDAL KARAR

Yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianamede, dört sanığın “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından cezalandırılması istendi. Ancak 15 Ocak 2025'te görülen duruşmada Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Gerekçe olarak ise “delillerin yeterli olmaması” ve “mağdurun yaşını büyük göstermesi” gösterildi.

Kaynak: BirGün

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