Yıkılmak İstenen Antalya Arkeoloji Müzesi İçin Kritik Belgeler İstendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Antalya Arkeoloji Müzesi için bilgi edinme başvurusunda bulundu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Yıkılmak İstenen Antalya Arkeoloji Müzesi İçin Kritik Belgeler İstendi
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Cumhuriyet Halk Partisi Kültür ve Turizmden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Antalya Arkeoloji Müzesi’nin “depreme dayanıksız” bahanesiyle yıkımına karşı yeni bir adım attı. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada projeyi “beton lobisinin planı” diye niteleyen Atalar, şimdi de 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na resmî başvuru gönderdi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’dan 15 gün içinde on bir kritik belge istedi.

RANT VURGUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na resmi Bilgi Edinme başvurusu yapan Atalar, 4982 sayılı Kanun kapsamında bakanlıktan hem teknik raporları hem de ihale belgelerini istedi; sürecin rant odaklı olabileceği uyarısında bulundu.

Başvuruda şu belgeler talep edildi: “Resmî deprem risk/performans analizi ve varsa güçlendirme fizibilite raporları. Yerinde güçlendirme seçeneğinin değerlendirilip değerlendirilmediğine dair teknik çalışma. Son 10 yılda koleksiyona giren eserlerin tam envanteri ve bu eserlerin geçici muhafaza yerleri. Eserlerin taşınacağı depo‑muhafaza alanının adresi, depo süresi ve iklimlendirme/koruma protokolleri. Taşıma işini üstlenen firmanın ihale yöntemi, sözleşme süresi ve denetim mekanizması. Kampüste bulunan ek binaların da yıkım kapsamına girip girmediğini gösteren dayanıklılık raporları. Koleksiyonda uygulanan dijital (QR/RFID) ve kimyasal işaretleme çalışmalarının dökümü.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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