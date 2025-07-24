Emine Ocak'a Galatasaray Meydanı'nda Son Veda

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Cumartesi Anneleri’nin simge isimlerinden Emine Ocak, 89 yaşında hayatını kaybetti. Ocak için bugün saat 10.00’da yıllarca adalet arayışını sürdürdüğü Galatasaray Meydanı’nda bir veda töreni düzenleniyor.

Emine Ocak, yaşamı boyunca devlet şiddetiyle kaybedilenler için adalet arayışının simgesi haline geldi. Şimdi, hayatını adadığı meydandan son kez uğurlanıyor.

🔴89 yaşında hayatını kaybeden Cumartesi Annesi Emine Ocak için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenleniyor. Ocak, hayatını adadığı meydandan son kez uğurlanıyorhttps://t.co/DP9cBsMNLd pic.twitter.com/8rCQMuSyuK — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 24, 2025

YAKIN KAYIPLARININ OMUZLARINDA GETİRİLDİ

Ocak'ın cenazesi, kayıp yakınları tarafından omuzlarda meydana getirildi

🔴89 yaşında hayatını kaybeden Cumartesi Anneleri'nin sembol ismi Emine Ocak için Galatasaray Meydanı’nda cenaze töreni düzenleniyor



📍Ocak'ın cenazesi, kayıp yakınları tarafından omuzlarda meydana getirildihttps://t.co/DP9cBsMNLd pic.twitter.com/A2K1RJ88BU — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 24, 2025

YILLARCA MÜCADELE ETTİ

1995 yılında gözaltında kaybolan Hasan Ocak’ın annesi olan Emine Ocak, oğlunun akıbetini öğrenmek ve sorumluların hesap vermesi için on yıllar boyunca kararlılıkla mücadele etti.

Her hafta Galatasaray Meydanı’nda toplanan Cumartesi Anneleri'nin en tanınan yüzlerinden biri olan Ocak, kayıpların sesi olmayı sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi