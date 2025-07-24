Arda Deniz Nasıl Öldü? Korkunç Kavganın Perde Arkası… Her Şey Böyle Başlamış

Muğla Marmaris’te çıkan kavgada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Arda Deniz Onat’ın ölümüne sebep olan kavgada yeni detaylar ortaya çıktı. Kavga neden ortaya çıktı? Arda nasıl hayatını kaybetti? İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Arda Deniz Nasıl Öldü? Korkunç Kavganın Perde Arkası… Her Şey Böyle Başlamış
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’da 20 yaşındaki Arda Deniz Onat’ın ölümüne sebep olan kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Musa Kesler, öldüren kavganın perde arkasını köşesine şöyle taşıdı: Marmaris’te mavi yolculuk yapmak isteyen 3 turist kız, Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat’ın yatını kiraladı. Turist kızlar, yata Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Volkan Canfedai’yi davet etti.

Arda Deniz Nasıl Öldü? Korkunç Kavganın Perde Arkası… Her Şey Böyle Başlamış - Resim : 1

İddiaya göre gece yatta kalmalarına veya sonraki gün tekrar gelmelerine kaptan Kenan Onat izin vermedi. Aralarında tartışma çıktı. Üç arkadaş yattan inip kendi küçük tekneleriyle ayrılırken, baba Kenan Onat, oğlu Arda Deniz Onat ile zodyak bota binip peşlerinden gitti. Arda Deniz başına ‘yeke’ adlı dümen parçasıyla vurulunca denize düştü. Ardından tekrar çıktı ama hemen kendinden geçip bayıldı. Sonra da hayatını kaybetti.

Arda Deniz Nasıl Öldü? Korkunç Kavganın Perde Arkası… Her Şey Böyle Başlamış - Resim : 2

Selim Yetkin, Sinan Yetkin ve Volkan Can Fedai tutuklandı. Arda Deniz Onat’ın kafasına vurduğu iddia edilen Sinan Yetkin’in ifadesinde “Baba Kenan Onat’a bir yumruk vurdum. Arda Deniz’in sadece yüzüne vurduğumu hatırlıyorum. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Yeke ile vurmadım. Arda Deniz bana kürek ile vurdu” dedi.

Arda Deniz Nasıl Öldü? Korkunç Kavganın Perde Arkası… Her Şey Böyle Başlamış - Resim : 3

Kaynak: Hürriyet

Son Güncelleme:
23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak 23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak
Beyoğlu’ndaki Felaketin Görüntüsü Sabah Ortaya Çıktı! Paramparça Olmuş Beyoğlu’ndaki Felaketin Görüntüsü Sabah Ortaya Çıktı
24 Temmuz 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayallerin Gerçeğe Dönüşeceği Gün Bugün 24 Temmuz 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayallerin Gerçeğe Dönüşeceği Gün Bugün
22 Temmuz’da Hangi Burç Şans Yıldızının Etkisi Altında? 22 Temmuz’da Hangi Burç Şans Yıldızının Etkisi Altında?
Alevlerle Savaş: Orman Yangınları İl İl Büyüyor! Manisa, Eskişehir, Karabük, İzmir… Alevlerle Savaş: Orman Yangınları İl İl Büyüyor! Manisa, Eskişehir, Karabük, İzmir…
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Esenyurt'ta 144 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 5 Gözaltı Esenyurt'ta 144 Kilo Skunk Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Chikungunya Virüsü Alarmı! Avrupa'ya Yayıldı, Türkiye de Risk Altında Chikungunya Alarmı! Türkiye de Risk Altında
Ünlü Ekonomist Nazlı Sarp'ın Şüpheli Ölümü: Evinde Cansız Bedeni Bulundu Ünlü Ekonomist Nazlı Sarp'ın Şüpheli Ölümü: Evinde Cansız Bedeni Bulundu
Rusya'da Kaybolan Yolcu Uçağının Enkazı Bulundu Rusya'da Yolcu Uçağı Düştü
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Maaş Artırma Yöntemini Açıkladı SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Maaş Artırma Yöntemini Açıkladı
'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Termometreler Rekor Kıracak: Bunaltıcı Sıcaklar Kaç Gün Sürecek? 'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Kaç Gün Sürecek?