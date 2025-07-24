Arda Deniz Nasıl Öldü? Korkunç Kavganın Perde Arkası… Her Şey Böyle Başlamış

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Muğla’da 20 yaşındaki Arda Deniz Onat’ın ölümüne sebep olan kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Musa Kesler, öldüren kavganın perde arkasını köşesine şöyle taşıdı: Marmaris’te mavi yolculuk yapmak isteyen 3 turist kız, Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat’ın yatını kiraladı. Turist kızlar, yata Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Volkan Canfedai’yi davet etti.

İddiaya göre gece yatta kalmalarına veya sonraki gün tekrar gelmelerine kaptan Kenan Onat izin vermedi. Aralarında tartışma çıktı. Üç arkadaş yattan inip kendi küçük tekneleriyle ayrılırken, baba Kenan Onat, oğlu Arda Deniz Onat ile zodyak bota binip peşlerinden gitti. Arda Deniz başına ‘yeke’ adlı dümen parçasıyla vurulunca denize düştü. Ardından tekrar çıktı ama hemen kendinden geçip bayıldı. Sonra da hayatını kaybetti.

Selim Yetkin, Sinan Yetkin ve Volkan Can Fedai tutuklandı. Arda Deniz Onat’ın kafasına vurduğu iddia edilen Sinan Yetkin’in ifadesinde “Baba Kenan Onat’a bir yumruk vurdum. Arda Deniz’in sadece yüzüne vurduğumu hatırlıyorum. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Yeke ile vurmadım. Arda Deniz bana kürek ile vurdu” dedi.

Kaynak: Hürriyet