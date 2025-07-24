Alevlerle Savaş: Orman Yangınları İl İl Büyüyor! Manisa, Eskişehir, Karabük, İzmir…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye son günlerde art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yüksek sıcaklıklar, kuru hava ve rüzgârın etkisiyle birçok ilde orman yangınları meydana gelirken, ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şu an devam eden yangından etkilenen iller arasından arasında Manisa, Eskişehir, Karabük ve İzmir yer alıyor.

MANİSA: YANGIN 2. GÜNÜNDE SÜRÜYOR

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Aşağıkayapınar Mahallesi’nde dün saat 16.25’te çıkan orman yangını, ikinci gününde de etkisini sürdürüyor.

📍Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale 2’nci günde de sürüyorhttps://t.co/MrMCyRweK5 pic.twitter.com/0oThMIeThg — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 24, 2025

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 13 su tankeri ve 5 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 15 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca karadan söndürme çalışmaları devam etti. Bölgedeki yoğun mücadeleye rağmen alevler kontrol altına alınamadı.

ESKİŞEHİR VE AFYONKARAHİSAR: ALEVLER İL SINIRINI AŞTI

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne kadar ulaştı.

Eskişehir'deki orman yangını söndürmek isteyen 10 orman işçisi hayatını kaybetmişti

Yangın, farklı noktalarda etkisini sürdürürken, ekipler küçük çaplı yangınları kontrol altına almak için yoğun mesai harcıyor.

KARABÜK: SAFRANBOLU VE OVACIK ALEVLERE TESLİM

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar Köyü’nde başlayıp Ovacık ilçesindeki köylere kadar ulaşan yangın yaklaşık 12 saattir devam ediyor.

250 hektar alanın küle döndüğü yangında 862 kişi evlerinden tahliye edildi. Kayalık arazide etkili olan yangın, havadan dronlarla da görüntülendi. Yangına müdahale gece boyunca aralıksız devam ederken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

İZMİR: DİKİLİ’DEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI

İzmir’in Dikili ilçesi Bozbayır tepesindeki makilik alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle İzmir-Çanakkale yolu ulaşıma kapatıldı.

İlk müdahale itfaiye ekiplerince yapılırken, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopterler ve kara ekipleri de yangına destek verdi. 5 saatlik çalışma sonrası kısmen kontrol altına alınan yangın, rüzgârın etkisiyle yeniden alevlendi. Müdahale sürerken, bölge halen risk altında.