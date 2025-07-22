Muhittin Böcek'in Tutukluluk Kararına İtiraza Ret

'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutukluluk kararına yapılan itiraz reddedildi.

Son Güncelleme:
Muhittin Böcek'in Tutukluluk Kararına İtiraza Ret
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi.

Böcek’in avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine sundukları dilekçeyle müvekkillerinin tahliyesini talep etmiş, ancak mahkeme, mevcut delil durumu ve soruşturmanın seyri gerekçesiyle bu talebi uygun bulmadı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Görevden UzaklaştırıldıAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Görevden UzaklaştırıldıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Muhittin Böcek Antalya
Son Güncelleme:
Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin
Meclis Tatile Girdi, 3 Komisyon Mesaide Kaldı: Çalışmaya Devam Edecekler Meclis Tatile Girdi, 3 Komisyon Mesaide Kaldı: Çalışmaya Devam Edecekler
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Neler Yapacak? 'Selahattin Demirtaş' Düzenlemesi Yolda 'Selahattin Demirtaş' Düzenlemesi Yolda
Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Sakarya'da Yangın Felaketi 3. Gününde! Bilecik'e Sıçradı, Araçlar Alevlerin Arasında Kaldı Sakarya'da Yangın Felaketi 3. Gününde
Lassa Kabusu Can Almaya Devam Ediyor! Ölü Sayısı 151'e Yükseldi Lassa Kabusu Can Almaya Devam Ediyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon! 3 İsim Daha Gözaltında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon