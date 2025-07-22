Muhittin Böcek'in Tutukluluk Kararına İtiraza Ret

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi.

Böcek’in avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine sundukları dilekçeyle müvekkillerinin tahliyesini talep etmiş, ancak mahkeme, mevcut delil durumu ve soruşturmanın seyri gerekçesiyle bu talebi uygun bulmadı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi