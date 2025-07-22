Meclis Tatile Girdi, 3 Komisyon Mesaide Kaldı: Çalışmaya Devam Edecekler

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Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Meclis’in 1 Ekim’e kadar tatile girmesi kararlaştırıldı. Ancak bu süreçte bazı komisyonlar çalışmalarını sürdürecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ya da araverme döneminde olsa dahi faaliyetlerine ara vermeden devam edecek.

TBMM NE ZAMAN YENİDEN TOPLANACAK?

Anayasa uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ekim tarihinde yeniden toplanacak. 2025 yaz tatilinin ardından Meclis’in, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yeni yasama dönemine başlaması bekleniyor. Öte yandan bu tarihler, yasama gündeminin yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

MECLİS TATİLDEYKEN NELER OLUR?

Meclis’in tatile girmesi, yasama faaliyetlerine verilen resmi bir ara anlamına gelir. Bu süre zarfında Genel Kurul oturumları yapılmaz. Ancak milletvekilleri seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürmeye, yerel halkla temas kurmaya ve parti içi etkinliklere katılmaya devam eder. Ayrıca, bazı TBMM komisyonları görevlerini bu süreçte de sürdürebilir.

Olağanüstü durumlarda, Cumhurbaşkanı ya da Meclis Başkanı tarafından TBMM'nin tatil döneminde de olağanüstü toplantıya çağrılması mümkündür.

Kaynak: ANKA