Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Görevden Uzaklaştırıldı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Z.K. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Böcek, hakimlikçe tutuklandı. Eski gelini Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.K. hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağına karar verildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı" denildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında ‘Rüşvet Alma’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05 Temmuz 2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

SUÇLAMALAR

Soruşturma dosyasına göre, 2024 yerel seçimlerinden hemen önce Yusuf Yadoğlu’nun ofisinde gerçekleştiği belirtilen bir görüşmede, seçim kampanyası için Gökhan Böcek tarafından 25 milyon TL talep edildiği, bu rakamın karşılanamaması üzerine 8,5 milyon TL'lik araç giydirme hizmeti karşılığında ödeme yapıldığı öne sürüldü. Firma yetkililerinin, bu işlemin Muhittin Böcek’in seçim kampanyası kapsamında gerçekleştirildiğini ve ödemelerin Yadoğlu’nun şirketleri üzerinden yapıldığını beyan ettikleri aktarıldı.

İkinci iddiaya göre, 2025 yılı Şubat ayında Gökhan Böcek’in boşanma sürecinde eşi Zeynep Kerimoğlu adına 30 milyon TL değerinde bir konut satın alındı. Söz konusu bedelin Yusuf Yadoğlu tarafından üç parça hâlinde Özpınarlar adlı firmaya ödendiği belirtildi. Bu ödemelere ilişkin banka dekontları, tanık beyanları ve baz istasyonu kayıtlarının, dosyadaki diğer ifadelerle örtüştüğü bildirildi.

Kaynak: DHA