Kabine Değişecek mi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İddialara Flaş Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine toplantısında "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği yönündeki iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından kesin bir dille yalanlandı. DMM, söz konusu söylemlerin "kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülasyon" olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın böyle bir ifadede bulunmadığını belirtti.

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Kabine Değişecek mi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İddialara Flaş Yanıt
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Bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında 'Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir' dedi" şeklindeki iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı, herhangi bir somut bilgiye dayanmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon faaliyeti olduğu belirtildi.

Merkez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısında bu yönde bir ifadede bulunmadığını net bir dille vurgularken, ortaya atılan söylemlerin manipülasyon amacı taşıdığını kaydetti. Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetkileri çerçevesinde Kabine ile ilgili kararlarını zamanı geldiğinde resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağı hatırlatıldı.

Kabine Değişecek mi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İddialara Flaş Yanıt - Resim : 1

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine toplantısında 'Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir' dediği" yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içerikler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısında bu yönde bir ifadesi kesinlikle olmamıştır.

Söz konusu iddialar; herhangi bir somut bilgiye dayanmayan, spekülatif nitelikli ve manipülasyon amaçlı söylemlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkileri çerçevesinde kabineyle ilgili tasarruflarını gerekli gördüğü zamanda ve zeminde kullanabilir. Böyle bir gelişme olması durumunda kamuoyu yalnızca resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirilir.

Aksi yönde oluşturulan içerikler, gazetecilik etiğinden uzak, yalnızca gündem oluşturmak ve etkileşim kazanmayı hedefleyen sorumsuz yayıncılık içerikleridir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak vatandaşlarımızı, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeye ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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