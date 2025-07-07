DEM Parti Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşme Öncesi Kritik Açıklamalar

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DEM Parti cephesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşme öncesinde açıklama geldi. DEM Parti Van milletvekili Pervin Buldan, "Öncelikle Sırrı başkanımızı bir kez daha analım, büyük emekleri vardı ilk görüşmeye katılmıştı, bu ikinci görüşme. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık" ifadelerini kullandı.

Buldan, sözlerinin devamında "Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var. Bu nedenle sayın Cumhurbaşkanı da kendi heyetiyle, biz de heyet olarak bunları konuşacağız. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemlidir. Hayırlı ve verimli bir toplantı olmasını temenni ediyoruz. Bu görüşmeye çok büyük bir anlam biçiyoruz" diye konuştu.

Heyette bulunan Mithat Sancar ise görüşmeye ilişkin, “Bu görüşme önemli gerçekten. Biraz önce Eş Genel Başkanlarımızla da istişare ettik. Sürecin eni bir aşamaya geldiği biliniyor. Sonrasının gerekliliklerini sayın Cumhurbaşkanımızla istişare edeceğiz. Görüşlerimizi aktaracağız. Onların da görüşlerini de dinleyeceğiz” dedi.

'ŞEHİT OLAN ASKERLERE RAHMET DİLİYORUZ'

12 askerin metan gazı nedeniyle şehit olmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Sancar, “Gerçekten çok derin üzüntü yaşadık. Hepimizi derinden üzdü. Bu tür acıların yaşanmaması için zaten bu yolu ilerletmek gibi bir görevimiz var. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz. Ve bu acıların biteceği günlerin yakın olduğuna inancımızı vurgulamak istiyoruz” dedi

Buldan ise, şehit olan askerler için şu ifadeleri kullandı:

Ben de yaşamını yitiren, şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sayının 12’ye ulaştığını öğrendik. İşte barışın kıymeti burada biliniyor, barış sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu biz bu tür durumlarda anlayabiliyoruz. Bundan sonra hiçbir insanımızın yaşamını yitirmemesi için barışın ilerlemesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi