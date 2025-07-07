CHP'li 61 Vekil İçin Dokunulmazlık Tezkeresi Meclis’te: İmza CHP Listesinden Meclis'e Giren İsimden...

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Cumhurbaşkanlığı, 28. Yasama Dönemi’nde CHP’li 61 milletvekili hakkında toplam 240 dokunulmazlık dosyasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu. CHP’nin 135 milletvekili bulunduğu göz önüne alındığında, grubun neredeyse yarısının dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor.

AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun imzasıyla CHP Grup Başkanlığı’na sunulan metinde, milletvekillerine ait dosya numarası, isnat edilen suçlar ve ilgili mercilere dair detaylı bilgilerin eklendiği belirtildi. Yazıda, dosyaların Karma Komisyon’a ulaştırıldığı ifade edildi. Söz konusu tezkerelerde, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan listede, CHP’li 61 milletvekili hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar bulunuyor.

Metinde şu ifadeler yer alıyor:

“İlgi yazınızda 28’inci Yasama Döneminde Karma Komisyon Başkanlığı’na intikal etmiş, Siyasi Parti Grubunuza mensup milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları hakkındaki tezkerelere ilişkin; milletvekillerinin adı, dosya numarası, iddia mercii ve suç isnadı bilgilerini içeren listeninin grubunuza verilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu dosyalar üzerinde yapılan inceleme neticesinde 3.07.2025 tarihi itibarıyla, grubunuza üye 61 milletvekiline ait 240 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında cumhurbaşkanlığı tezkeresinin mevcut olduğu tespit edilmiş olup ekli listede söz konusu dosyalara ilişkin bilgiler sunulmuştur.”

CHP'DEN İLK TEPKİ

Gelişmeye CHP cephesinden ilk tepki partinin İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın’dan geldi. Günaydın, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin birinci partisi CHP’nin 135 milletvekilinin 61’i hakkında 240 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM’de.. Cumhurbaşkanı aynı zamanda Türkiye’nin ikinci partisi AKP’nin Genel Başkanı.. 'Müesses nizam' şahane, öyle değil mi?" diye yazdı.

Türkiye’nin birinci partisi CHP’nin 135 milletvekilinin 61’i hakkında 240 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM’de..

Cumhurbaşkanı aynı zamanda Türkiye’nin ikinci partisi AKP’nin Genel Başkanı..

“Müesses nizam” şahane, öyle değil mi? pic.twitter.com/4eLmgztTeU — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) July 7, 2025

İMZA TARTIŞMALI İSİM ÖZBUDUN'DAN

Tezkereye imza atan isim olan Serap Yazıcı Özbudun da yeniden gündem oldu. Daha önce Gelecek Partisi’nde yer alan Özbudun, 2023 seçimlerinde CHP listelerinden Meclis’e girmiş, sonrasında partisinden istifa ederek AKP’ye katılmıştı. Bu geçiş, hem kamuoyunda hem muhalefet saflarında yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi