CHP Lideri Özgür Özel Şehit Olan 12 Asker İçin Konuştu, 'Yüreğimiz Yanıyor'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 78 vatandaşın hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasının ilk duruşmasını takip ederken, bir basın açıklaması yaptı.

Kartalkaya faciası davasının sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, davada sanık olması gereken ‘esas’ kişilerin hakim karşısında olmadığının altını çizerek, "Bunun bir tane sorumlusu var o da Turizm Bakanı. Savcı diyor ki 'benim şu kamu görevlilerini de yargılamam lazım' Turizm Bakanı izin verecek, vermiyor. Neden vermiyor? Çorabın söküğünü bir eline tutarsa çektikçe çektikçe bana kadar gelir diyor bunu biliyor Turizm Bakanı..." ifadelerini kullandı.

Savcılığın kamu görevlilerin yargılanmasına yönelik talebinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından reddedildiğini hatırlatan Özel, kamuoyunun ve basının ilgisinin en üst düzeyde olduğunu ancak ilk günden son güne kadar davaları takip etmenin önemine dikkat çekti.

12 askerimizin metan gazı nedeniyle şehit olmasına ilişkin de konuşan Özel, "Ortada büyük bir ihmal ve sorumsuzluk olduğunu görmek lazım. Yüreğimiz yanıyor, bunu kabullenemiyoruz” ifadelerini kullandı.

'SORUŞTURMAYI OLUMLU BULUYORUM'

Hakkında açılan soruşturmaya ilişkin de konuşan Özel, "Soruşturmayı yargı sistemimiz açısından olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Soruşturma dün akşam saatlerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açısından açıldı. Kendisini Türkiye başsavcısı bilen ve bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcısını ezerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yapması ve had aşımına karşı, Pazar günü ve akşam, kendi yetki ve sorumluluk alanını korumaya yönelik olarak atmış olduğu adımı takdirle karşılıyorum. Bir soruşturma açılacaksa o soruşturmanın yeri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıdır" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi