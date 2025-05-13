Üç Vekil Hakkındaki Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'te

CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu.

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Üç Vekil Hakkındaki Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'te

Üç milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.

6 Vekile Ait Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Ulaştı6 Vekile Ait Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e UlaştıSiyaset

Kaynak: ANKA

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Utku Çakırözer CHP Dokunulmazlık Erkan Baş Cemal Enginyurt
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