Ahmet Türk'ten Fesih Kararı Sonrası İlk Açıklama

Ahmet Türk, terör örgütü PKK’nın fesih kararının beklendiğini belirterek esas meselenin Türkiye'nin demokratikleşmesi olduğunu vurguladı. Meclis’in tüm partileriyle barış sürecine katkı sunacak bir komisyon kurması gerektiğini ifade eden Türk, “Bu bir pazarlık değil, yurttaşların kucaklanmasıdır” dedi.

Son Güncelleme:
Ahmet Türk'ten Fesih Kararı Sonrası İlk Açıklama

DEM Parti’nin İmralı Heyeti’nde yer alan siyasetçi Ahmet Türk, terör örgütü PKK’nın fesih kararını değerlendirerek, asıl önem verilmesi gereken konunun Türkiye’de demokratikleşmenin sağlanması olduğunu dile getirdi. Türk, Meclis'te DEM Parti'nin grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “Elbette ki beklediğimiz bir karardı. Daha önce Sayın Öcalan bu konuda zaten açıklamayı yapmıştı. Örgütün Öcalan’ın bu çağrısına uyacağını tahmin ediyorduk, biliyorduk. Hayırlı olsun. Önemli olan Türkiye’nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyet de sorunların çözümüdür." ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN SİYASİ PARTİLER ROL ALMALI'

TBMM’nin üzerine düşen görevler olduğunu söyleyen Ahmet Türk, “Meclis üzerine düşen görevi yapmalı. Bu, sonuçta Meclis’e gelecek. Ve Meclisimizin, bütün grupların, bütün siyasi partilerin bu ülkenin barışına katkı sunacak bir rol alması gerekiyor. Mecliste bütün siyasi partilerin katılacağı bir komisyonun oluşmasında yarar var." dedi.

'PAZARLIK YOK, BEKLENTİLER VAR'

Bundan sonra pratikte nasıl ilerleme beklendiği sorusuna Türk, “Zaman içinde göreceğiz. Elbette ki beklentiler var. Demokratik bir Cumhuriyet, demokratik bir Türkiye’nin geleceğiyle ilgili atılması gereken adımlar gerekiyor. Bu beklentidir. Bunlar bir pazarlık değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi, Türkiye’nin kendi insanını, yurttaşını kucaklamasıdır." yanıtını verdi.

İMRALI ZİYARETİ OLACAK MI?

Yeniden İmralı ziyaretinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Türk, “Bilmiyoruz. Zaman içinde o koşullar yaratılırsa elbette gidilir” dedi. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tahliyesine ilişkin 'umut hakkı' üzerinden bir değerlendirme yapmasının ise şu aşamada anlamlı olmadığını belirtti.

Terör Örgütü PKK Silah Bıraktı: Yeni Aşamaya Ne zaman Geçilecek?Terör Örgütü PKK Silah Bıraktı: Yeni Aşamaya Ne zaman Geçilecek?Siyaset

Fesih Kararı Sonrası Tuncer Bakırhan'dan AçıklamalarFesih Kararı Sonrası Tuncer Bakırhan'dan AçıklamalarGüncel

DEM Parti Yeni Sürecin Yol Haritasını Belirledi: İşte MYK Toplantısında Konuşulanlar...DEM Parti Yeni Sürecin Yol Haritasını Belirledi: İşte MYK Toplantısında Konuşulanlar...Siyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ahmet Türk PKK DEM Parti Meclis
Son Güncelleme:
Fahrettin Altun’dan Fesih Kararı Sonrası Kritik Mesaj: 'Kardeşlik İklimini Büyüten Bir Türkiye Var' Fahrettin Altun’dan Fesih Kararı Sonrası Kritik Mesaj
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den Yeni Kitap CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den Yeni Kitap
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
ÇOK OKUNANLAR
B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak
Ciner'in Can Medya'ya Sattığı Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı! Bomba İddiaya Cevap Geldi Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı
Fenerbahçe Resmen Açıkladı: Mert Hakan Yandaş'ın Ayağı Kesilecek mi? Mert Hakan'ın Ayağı Kesilecek mi? Fenerbahçe Açıkladı
İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat