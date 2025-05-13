Ahmet Türk'ten Fesih Kararı Sonrası İlk Açıklama

DEM Parti’nin İmralı Heyeti’nde yer alan siyasetçi Ahmet Türk, terör örgütü PKK’nın fesih kararını değerlendirerek, asıl önem verilmesi gereken konunun Türkiye’de demokratikleşmenin sağlanması olduğunu dile getirdi. Türk, Meclis'te DEM Parti'nin grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “Elbette ki beklediğimiz bir karardı. Daha önce Sayın Öcalan bu konuda zaten açıklamayı yapmıştı. Örgütün Öcalan’ın bu çağrısına uyacağını tahmin ediyorduk, biliyorduk. Hayırlı olsun. Önemli olan Türkiye’nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyet de sorunların çözümüdür." ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN SİYASİ PARTİLER ROL ALMALI'

TBMM’nin üzerine düşen görevler olduğunu söyleyen Ahmet Türk, “Meclis üzerine düşen görevi yapmalı. Bu, sonuçta Meclis’e gelecek. Ve Meclisimizin, bütün grupların, bütün siyasi partilerin bu ülkenin barışına katkı sunacak bir rol alması gerekiyor. Mecliste bütün siyasi partilerin katılacağı bir komisyonun oluşmasında yarar var." dedi.

'PAZARLIK YOK, BEKLENTİLER VAR'

Bundan sonra pratikte nasıl ilerleme beklendiği sorusuna Türk, “Zaman içinde göreceğiz. Elbette ki beklentiler var. Demokratik bir Cumhuriyet, demokratik bir Türkiye’nin geleceğiyle ilgili atılması gereken adımlar gerekiyor. Bu beklentidir. Bunlar bir pazarlık değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi, Türkiye’nin kendi insanını, yurttaşını kucaklamasıdır." yanıtını verdi.

İMRALI ZİYARETİ OLACAK MI?

Yeniden İmralı ziyaretinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Türk, “Bilmiyoruz. Zaman içinde o koşullar yaratılırsa elbette gidilir” dedi. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tahliyesine ilişkin 'umut hakkı' üzerinden bir değerlendirme yapmasının ise şu aşamada anlamlı olmadığını belirtti.

Kaynak: ANKA