Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuna ilişkin yeni uyarılar yayınladı. Yapılan tahminlere göre yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak; Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısıyla bazı Ege illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtildi. Meteoroloji, bu bölgelerdeki vatandaşları sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Aynı zamanda Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi. Ancak Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği ve çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklerin oluşabileceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Marmara’da sıcaklık 37 dereceyi bulurken, Ege’nin iç kesimlerinde hem sıcak hava hem de sağanak yağış birlikte görülebilecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise serinleyen havayla birlikte ani ve kuvvetli yağış geçişleri yaşanabilir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısının az bulutlu ve açık, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve batısı ile Nevşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de (Giresun hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla güneyinin az bulutlu ve açık, bölgenin batısı ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi