6 Vekile Ait Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Ulaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, 6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu.

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6 Vekile Ait Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Ulaştı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis'e ulaştı.

Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

Kaynak: DHA

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TBMM Meclis Milletvekili dokunulmazlık kaldırılması
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