Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un Tutukluluğuna Yapılan İtirazlar Reddedildi

İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun'un tutukluluğuna ilişkin yapılan itirazlar reddedildi.

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Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un Tutukluluğuna Yapılan İtirazlar Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 19 Mart'ta başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İmamoğlu ve Ongun'un tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi.

BİR HAFTA SONRA REDDEDİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir, Tora Pekin ve Mehmet Pehlivan, tutukluğa itiraz dilekçesini 7 Nisan'da İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunmuştu.

Dilekçede, ''İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi'' istenmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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