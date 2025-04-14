AKP'li Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert çıktı. Çelik, eski CHP genel başkanlarının farklı düşündükleri konularda bile nitelikli yaklaşımları olduğunu söyleyerek "Özgür Özel'in geldiği nokta tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu" dedi.

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AKP'li Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Ömer Çelik, Özel'in tarih bilmediğini ve niteliksiz bir siyaset yürüttüğünü savundu.

Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır. Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil.

'NİTELİKSİZ SİYASETİN MARKASI'

Özgür Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir.
Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır.

Özgür Özel’in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu."

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Kaynak: Haber Merkezi

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