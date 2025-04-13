Özgür Özel'den Silivri Sevkleri İçin Çarpıcı İddia: 'İftiraya Zorlayacaklar'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlattığı mitingleri Türkiye geneline yayıyor.

CHP lideri Özgür Özel, Samsun'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuşuyor.

'İMAMOĞLU'NUN SELAMINI GETİRDİM'

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bir Ekrem hapiste, milyonlarca Ekrem meydanlardayız. Size 'İlk adım Samsun'a yakışır' diyen Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdim.

Ekrem İmamoğlu sadece CHP'lilere değil; İmamoğlu bu meydanda olduğu gibi tüm siyasi partilere, tüm demokratlara, sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara, sosyalist demokratlara, Kürt demokratlara, Türkiye'nin bütün demokratlarına emanettir.

106 yıl önce Anadolu'nun en kara günlerden Mustafa Kemal, milletin istiklal mücadelesini bu şehirden başlatmıştı. O gün de bugün olduğu gibi emperyalistlerin çıkarları, Türk milletinin özgürlüğü ve iradesinin tam karşısındaydı.

Sadece o zaman değil tarihin her döneminde kim sırtını millete dayamış, milletten güç almışsa kazanmıştır. Kim millete karşı bir şey yapmaya kalkışmışsa sonu hüsran olmuştur. Millete değil okyanus ötelerine, başka ülkelere, başka kıtalara, başka liderlere göz kırpanlar kaybetmeye mahkumdur. Biz sırtımızı ABD'ye değil millete dayıyoruz. Biz gücümüzü Trump'tan değil milletten alıyoruz.

Dün işgale gelenlere kırmızı halı serenler vardı, bugün darbe yapmak için yurt dışından icazet alanlar var. Dün İngiliz zırhlısıyla kaçanlar vardı, bugün milletten korkup sandıktan kaçanlar var.

Erdoğan'ın yaptığının adını koyduğumdan beri asla uyku uyumuyor. Darbeci olduğunu, cuntacı olduğunu söyledim sürekli buna itiraz ediyor. Dünyada iki tür darbe var. Bunun biri askeri darbe, biri sivil darbe. İkisinin de bir planı başında bir cuntası olur. Türkiye'nin 19 Mart'ta karşı karşıya kaldığı şey bir sivil darbedir. Silahı yargıdır, mühimmatı, mermisi yalandır iftiradır. Bu kez kamuflajla değil üzerine savcı, baş savcı, hakim cüppesi giyerek gelmiştir. Seçimle gelenler seçimle gitmek istememektedir. Bunun adı darbedir, bu darbeyi püskürten on milyonlara selam olsun.

Saraçhane'de 7 gece direnenler, 81 ilde sokaklardan taşanlar, Maltepe'de 2.2 milyonla o meydanın rekorunu kıranlar, 15.5 milyon kişi sel olup da dayanışma sandıklarına akanlar bu darbe girişimini püskürtmüştür. Geldiler, seçtiler, tarihe geçtiler.

Karşımızdaki cunta devletle hükümetin içindeki küçük bir azınlıktır. Bunlar ne millettir ne de anlatmaya çalıştıkları gibi devlettir. Bunlar milletti de devleti de temsil etmiyor. Çıkmışlar FETÖ'cülerin ağzıyla biz devletiz diyorlar. Oysa siz kim oluyorsunuz da Türkiye Cumhuriyeti devletinin yerine geçmeye çalışıyorsunuz. Siz bir avuç cuntadan başka bir şey değilsiniz. Biz milletiz. Bu milletin coşkusu karşısında hiçbir cunta duramaz.

Kendinden sonraki cumhurbaşkanını, cumhurbaşkanı adayımıza kumpas kuran, darbe yapmaya çalışan, cuntanın başına geçen Recep Tayyip Erdoğan artık cunta başkanıdır. Yangına, orman yangınına itfaiye yollarken bile cumhurbaşkanından talimat bekleyenden, milletin değil, onun gözünün içine bakandan bakan olmaz. Bunlar Trump'ın bakan yerine atadığı sekreter gibi, her biri sekreterdir. Geçen 1 yıl önce 31 Mart seçimlerinde 17'niz bir oldunuz, Cumhurbaşkanınızla gittiniz, Ekrem Başkanın karşısına geçtiniz demokrasi tokadını yediniz, yine yiyeceksiniz.

Hedefimiz güçlü bir parlamento, güçlendirilmiş parlamenter sistem, kuvvetler ayrılığı ve cumhurbaşkanı ile başbakanın ayrı ve birbirine saygılı olduğu bir sistem. Şimdi tek adamdan, şimdi otokrattan şimdi cuntadan kurtulma zamanı.

Süleyman Soylu'ya dediler ki İBB'de 500 terörist var dedin hepsi aklandı, sen bunu nereden söyledin? Mahkeme de sordu millet de soruyor. Ne dedi biliyor musunuz, ben siyaseten söyledim, siyaset yapmıştım dedi. Yere batsın böyle siyaset, olmaz olsun senin gibi siyasetçi, yazıklar olsun. AKP'li Trabzonlu teyzelerime şikayet ediyorum. Senin evladına birisi siyaset olsun diye terörist dese, polis alsa götürse işinden olsa yıllar sonra derdini anlatsan, sonra sorsalar siyaset yapmıştım deseler ne yaparsın. Trabzonlu teyzem, bu Süleyman Soylu'ya vur artık terliği vur artık.

Bugün de hatırlamamız gereken bir diğer gerçek, bu Ekrem İmamoğlu sizin evladınız, bu Tayyip Erdoğan'ı 2019'da Erdoğan'ın atadığı son başbakan o günün meclis başkanı Binali Yıldırım'ı 13 bin oy farkla yenmişti. Hazmedemediler, seçimleri iptal ettiler. Dediler ki 43 tane FETÖ'cü sandık başkanı var oylarımızı çaldılar. Getirdiler baktılar içlerinden bir tane FETÖ'cü, sandıklarından bir tane çalınmış oy çıkmadı. Kazanmak için her yol mübah diyen, yalan konuşan, iftira atan bu kirli siyaset yerin dibine batacak.

AKP döneminde 37, Ankara'da 97 tane yolsuzluk dosyası çıktı. Bu dosyalar savcılığa verilirken Süleyman Soylu geldi o dosyalara el koydu. O günden beri bu soruşturmalarda bir kişi ifadeye çağrılmadı, hesap sorulmadı. Kendi dönemlerindeki büyük yolsuzlukların üstünü örtenler, geçen yıl Ekrem Başkana 300 tane müfettiş yolladılar, tek bir çöp bile bulamadılar. Bugün bu dosyada tek bir gerçek, kanıt yoktur. Sadece gizli tanıklar. Adı meşe, ladin ve çınar olan üç odundan başka bir tanık yoktur ortada.

Tanıkların 100'ün üzerinde suç dosyası, tacizden kalpazanlığı her türlü pisliğin içine batmış gizli tanık İmamoğlu'nu, sizin evladınızı bizim yoldaşımızı yollarından çekmek istiyorlar. Onlara izin vermeyeceğiz. Ekrem başkan ve arkadaşları oradan çıkacak ve gelecekler, 100 yıl sonra bir kez daha Samsun'dan başlayarak kurtaracaklar, söz veriyoruz.

'AMAÇLARI ARKADAŞLARIMIZI BİRBİRİNDEN UZAKLAŞTIRMAK'

Silivri'yi bir özgürlük müzesi yapana kadar durmayacağız. Dün oradan 14 kişiyi geceleyin saat 9'da, içlerinde sevgili Murat Ongun'un Necati Özkan'ın da olduğu 14 kişiyi önce sağlık kontrolüne sonra başka cezaevlerine sevk ettiler. Amaçları arkadaşlarımızı birbirinden uzaklaştırmak. Her biri başka bir cezaevinde olan arkadaşlarımıza ayrı ayrı gitmek, bunlara iftira et kendini kurtar gibi, bomboş dosyayı paçavra MASAK raporunu, bulamadıkları gerçek deliller yerine sahtecilikle desteklemek istiyorlar.

'ORTADA İDDİANAME YOK'

Kadın bürokratımızı 1 yaşındaki evladıyla tehdit ettiler, on yıl göremezsin dediler. Yanıt ben yalan söylemem oldu. Hep birlikte gördük, 30 yıllık 40 yıllık 60 yıllık şirketlere kayyım atıyorlar. Hani suç ispatlanana kadar herkes suçsuzdu? Adaletin en temel ilkesi masumiyet karinesiydi. 24 köklü şirkete tedbir uygula, dondur. Ama kayyım atamak el koymak, çökmek nedir? Mahkeme kararını bırak daha ortada iddianame bile yok.

'86 MİLYONUN CEBİNDEN 20'ŞER BİN LİRA ALDILAR'

19 Mart'tan bu yana 45 milyar dolar satmışlar. O günden bugüne Cemil amcanın Fatma teyzenin Mehmet kardeşimin, her birinin cebinden 86 milyonun cebinden 20'şer bin lira aldılar. Dün gece Artvin'de doğmuş bebeğin, Erzurum'da doğmuş bebeğin, Edirne'de, Antalya'da Kayseri'de doğmuş bebeğin cebinden 20 bin lira aldılar. Bayramda emekliye bir asgari ücret vermiyorsun, para yok deyip her birimizin cebinden 20'şer bin lira alıyor. Kimsenin malının mülkünün güvencesi kalmamıştır.

'HEPİMİZİN 45 MİLYAR DOLARINI YAKTIN'

Mehmet Şimşek, bütün dünya senin bu darbenin mali ayağı olduğunu biliyor, öğrendi, duydu. Bilmeyene bildireceğim, duymayana duyduracağım, senin bu yüzünü bütün dünyaya göstereceğim. Bu Mehmet Şimşek maalesef sırf Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'ndan korkarken, hepimizin 45 milyar dolarını yaktın.

İLK DURAK SAMSUN

Bu kapsamda CHP, Genel Başkan Özel'in katılımıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini gerçekleştiriliyor.

İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması için başlatılan hafta içi İstanbul'un bir ilçesinde hafta sonu ise İstanbul dışında bir ilde miting düzenleme kararı alan CHP'nin ilk adresi Samsun oldu.

BİNLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir konuşma gerçekleştireceği miting için binlerce kişi Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Kaynak: Haber Merkezi