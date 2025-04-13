Türkiye'nin En Önemli Sorunu Yine Değişmedi: Vatandaşın Cebindeki Yangın Dinmiyor

Türkiye, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla siyasi olarak gergin bir atmosfere girerken, vatandaşların ekonomik problemleri de devam ediyor.

İktidarın, enflasyonu düşürmeye yönelik hamleleri ve mesajları bir yandan sürerken, dikkat çekici bir anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Asal Araştırma, 21-28 Mart 2025 tarihlerinde NUTS-2 bölgeleme sistemine göre toplam 26 şehirde bilgisayar destekli telefon anketi düzenledi. 2000 kişinin katıldığı anketin güven düzeyi yüzde 95; hata payı ise yüzde 2.5 olarak belirtildi.

Gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU ‘EKONOMİ/HAYAT PAHALILIĞI’

Ankete katılım gösteren vatandaşların yüzde 63,4’ü Türkiye’nin en önemli sorununun ‘Ekonomi/Hayat Pahalılığı’ olduğunu ifade etti. Asal Araştırma’nın geçen ay gerçekleştirdiği aynı içerikli ankette bu soruya ‘Ekonomi/Hayat Pahalılığı’ yanıtını verenlerin sayısı ise yüzde 61,2 olmuştu.

Bir aylık süreçte Türkiye’nin en önemli sorunun ‘Ekonomi/Hayat Pahalılığı’ olduğunu düşünenlerin sayısında yüzde 2,2’lik artış göstermesi dikkat çekti.

EN BÜYÜK PROBLEM ADELET DİYENLERİN SAYISINDA ARTIŞ

Katılımcılar ikinci en önemli sorunun ise ‘Adalet/Hukuk Sistemi’ olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 8,5’i ülkede adalet sorunu olduğunu belirtirken, Şubat ayı anketinde bu tercihte bulunanların sayısının yüzde 5,8 olduğu görüldü. Bu bir aylık süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülkede adalet problemi olduğunu düşünenlerin sayısında yüzde 2,7’lik bir artış yaşandı.

Ankette Türkiye’nin en önemli sorunu hangisidir sorusun verilen diğer yanıtlar ise, yüzde 4,2 ile ‘işsizlik’, yüzde 2,8 ‘terör’, yüzde 2,5 ‘eğitim’, yüzde 2,4 ‘göçmen/mülteci’, yüzde 1,9 ‘hükümet’, yüzde 1,5 ‘güvenlik/asayiş’, yüzde 1,4 ‘muhalefet’, yüzde 1,2 ‘sağlık’, yüzde 1,1 ‘Kürt sorunu’, yüzde 0,9 ‘kentsel dönüşüm/deprem’ oldu.

Katılımcıların yüzde 6,4’ü bu sorunların dışındaki problemlere dikkat çekerken, yüzde 1,8’i ise fikir belirtmedi.