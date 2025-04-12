Özgür Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne Yazdı: Darbe Girişimine Geçit Verilmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayda seçilen Parti Meclisi üyeleri ile birlikte bugün Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Özel, çelengi mozoleye bırakması sonrasında parti heyetiyle birlikte Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından beri sık sık milli egemenlik ve demokrasi vurgusunda bulunan Özgür Özel, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'nde de bu vurguyu yineledi.

'DARBE GİRİŞİMİNİ PÜSKÜRTENLER ADINA BURADAYIZ'

Ana muhalefet lideri, Anıtkabir Özel Defteri'nde şu ifadelere yer verdi:

"6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 21'inci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve 28. Dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında ayağa kalkan; bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyeti ve demokrasiyi kararlılıkla savunan ve bu darbe girişimini püskürten milyonlar adına buradayız.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, sizden ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek, yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz.

'MİLLETİMİZİN DURUŞU İNANCIMIZI PEKİŞTİRDİ'

Milletimiz, iradesini, demokrasiyi ve kurduğunuz partimizi hedef alanlara, sizin partinizden sizin kurduğunuz Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Milletimizin bu duruşu geleceğe dair inancımızı daha da pekiştirmiştir.

Demokratik, laik ve sosyal Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda ve her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz.

Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

Kaynak: İHA