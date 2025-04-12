Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus Mevkidaşı Sergey Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus Mevkidaşı Sergey Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus Mevkidaşı Sergey Lavrov ile Görüştü - Resim : 1

"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla düzenlenen ADF-2025, Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi’nde ikinci gününde devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ADF-2025 kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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