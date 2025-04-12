Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgilisi Gözaltına Alındı
Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisi gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’i Eyüpsultan'da bir restoranda yumruklayarak darp eden eski sevgilisi Berk Çetin, Denizli’de yakalandı.
Berk Çetin ilk ifadesinde fenomen Danla Bilic’in hakkında sürekli asılsız şikayetlerde bulunulduğunu öne sürdü. Olay günü kulübe ders almak için gittiğini söyleyen Berk Çetin, Danla Bilic’in orada olduğundan haberi olmadığını söyledi.
Danla Bilic’i gördüğünde selamlaşmak için yanına gittiğini ifade eden Çetin, Bilic’in kendisine hakaret ettiğini, ani bir sinirle Bilic’in omzunu ittiğini söyleyerek yumrukladığını reddetti.
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Kaynak: DHA
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