Narin Cinayetinde İkinci Perde! Pazartesi Başlıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin, ana dava dosyasında annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amca Salim Güran’a müebbet, itirafçı Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesinin ardından, 3'ü suça sürüklenen çocuk 15 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan açılan davanın ilk duruşması 14 Nisan Pazartesi Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

2. Çocuk Mahkemesi’nde R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında açılan dava ile Birsen, Fuat ve Maşallah Güran; Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında açılan dava ile Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.

Sanıklar "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Suça sürüklenen çocuklar için ise 4'er aydan 3 yıl 4'er aya kadar ceza talep ediliyor.

Davanın görülmesinde 14 Nisan Pazartesi günü başlanacak.

Kaynak: ANKA