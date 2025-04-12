Marmara, Ege, Akdeniz’i Saran Ölümcül Tehlike! Sayısı 180 Bini Aştı

Akdeniz, Ege, Marmara’da sayısı hızla artan zehirli balon balığı ile mücadele devam ederken, bakanlık başlatılan teşvik uygulamasıyla 2024 yılında 189 bin 520 balık yakalandığını duyurdu. Çok sayıda kişinin zehirli olduğunu bilmeyerek tükettiği balığa karşı uyarılar yeniden yapıldı.

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Türkiye'de çoğunlukla Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bulunan, içindeki zehirle ölüm saçan balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçmişti. Balon balığıyla mücadeleye yönelik 2020 yılında başlatılan teşvik uygulamasıyla 2024 yılında 189 bin 520 balık yakalandı.

Akdeniz ve Ege'de sayısı hızla artan istilacı balon balığının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, geçen yıl 14 milyon 214 bin yeni bireyin ekosisteme girişinin engellendiği açıklandı.

Marmara, Ege, Akdeniz’i Saran Ölümcül Tehlike! Sayısı 180 Bini Aştı - Resim : 1

BAKANLIK YIL YIL AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 Faaliyet Raporu'ndaki verilere göre Türkiye'de ekosisteme girişi engellenen balon balığı sayıları şöyle:

2020'de 46 bin 192 balon balığı avlandı, 3 milyon 464 bin 400 balığın ekosisteme girişi engellendi.

2021'de 9 bin 886 balık avlandı, 741 bin 450 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi.

2022'de 48 bin 193 balık avlandı, 3 milyon 614 bin 475 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi.

2023'te 79 bin 703 balon balığı yakalandı, 5 milyon 977 bin 725 balığın ekosisteme girişi engellendi.

2024'te 189 bin 520 balon balığı yakalandı, 14 milyon 214 bin balığın ekosisteme girişi engellendi.

Marmara, Ege, Akdeniz’i Saran Ölümcül Tehlike! Sayısı 180 Bini Aştı - Resim : 2

BENEKLİ 25, DİĞER TÜRLER 10 LİRA

Balon balığının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ederken, balon balığının yoğunluğunun azaltılması için 2025-2026 yıllarında da balıkçılara destek verileceği ifade edildi. Benekli balon balığında 25, diğer türlerde 10 lira destekleme yapılacağı öğrenildi.

Marmara, Ege, Akdeniz’i Saran Ölümcül Tehlike! Sayısı 180 Bini Aştı - Resim : 3

SATANA 37 BİN 770 LİRA CEZA

Balon balığının denizden çıkarılıp sahile ya da çevreye atılması halinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan cezalar şöyle: Balon balığını karaya çıkaran amatör balıkçıya 3 bin 770 lira, tekne sahibine 5 bin 662 lira, ticari balıkçıların izin almadan balon balığını karaya çıkarması halinde kişiye 12 bin 835 lira, tekne sahibine 18 bin 880 lira, balon balığı satana 37 bin 770, balon balığını işleyen tesislere 75 bin 553 lira.

Marmara, Ege, Akdeniz’i Saran Ölümcül Tehlike! Sayısı 180 Bini Aştı - Resim : 4

KAS FELCİ YAPARAK ÖLDÜRÜYOR

Tropikal sularda yaşayan ve kendini savunma mekanizmalarıyla bilinen balon balığının zehirli etinden dolayı ticari değeri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen balon balığı, kas felci yaparak nefes darlığı oluşturarak dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenmeye neden olur.

Çoğu insan zehirli olduğunu dahi bilmediği balık, düz dişleriyle insan parmağını koparabilecek güce sahiptir.

Marmara, Ege, Akdeniz’i Saran Ölümcül Tehlike! Sayısı 180 Bini Aştı - Resim : 5

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Kaynak: DHA

Etiketler
Marmara Denizi Akdeniz Ege Denizi Balon balığı Tarım ve Orman Bakanlığı
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