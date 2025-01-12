Siyanürden 1200 Kat Daha Zehirli, Akdeniz’i Adım Adım İstila Ediyor, Bir Kent Diken Üzerinde

Zehirli ve istilacı olarak adlandırılan balon balıklarının sayısı Akdeniz’de artmaya devam ederken, Antalya kıyılarında balon balığı, yerli türlerin yerini aldı.

KARAYA ÇIKARILMASI YASAK

Zehri siyanürden 1200 kat kuvvetli olması ve güçlü çene yapısıyla dikkat çeken balon balığının yakalandığı takdirde karaya çıkarılması yasaklandı. Öte yandan Antalya sahillerinde balık avlayanların bulunduğu bölgelerin yakınında çok sayıda ölü balon balığı bulundu.

“ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR”

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balıklarına ilişkin şöyle uyardı: Kış aylarında bile deniz suyu sıcaklığından dolayı kıyılarda balon balığı gözlemleniyor. Kıyıya bırakılan balon balığını kedi, kuş, köpeğin tüketmesi, ölümüne neden olabilir. İnsanların, çocukların teması halinde sağlığa tehlikesi olabilir. Alerjik rahatsızlığı olanlar daha çok etkilenebilir. Yakalanan balon balıkları kıyıda bırakılmamalı.

Kaynak: DHA