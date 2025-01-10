Türkiye'nin Korkutan Sağlık Karnesi! Özel Hastane Sayısı Aldı Başını Gidiyor, Veriler Çok Vahim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) 'Kent Gündemi Raporu: Sağlıkta Dönüşüm ve Özelleştirmeler' adlı raporunu yayımladı. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin çok büyük bölümünün tedavi edici sağlık hizmetleri için ayrıldığının belirtildiği raporda şu veriler ön plana çıktı:

"Koruyucu sağlık için yapılan toplam harcama 2021 yılında %46’yken bu oran %25,24’e düşmüş durumda.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı verilerine göre, kamu-özel işbirliği projeleri içerisinde sağlık sektörüne 13 milyar 433 milyon 281 bin 994 dolar yatırım yapıldı.

1995 yılında 141 olan özel hastane sayısı yüzde 300.7 artış göstererek 2023 yılında 565'e çıktı.

İstanbul’daki özel hastane sayısı, İstanbul’daki devlet hastanesi sayısının 3 katından fazla.

2023 yılında özel hastanelerdeki yatak sayısının tüm yatak sayıları içindeki oranı %35,8’e ulaştı.

2012’den 2023’e kadar olan süreçte, yenidoğan yoğun bakım yataklarının çoğunluğu özel hastanelerin bünyesinde bulunuyor. Özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım yatağı oranı %52’nin üzerinde."

'TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRİYOR'

İPA Başkanı Buğra Gökce, sağlık alanındaki kritik rapora ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık sektöründe özelleştirme politikalarının artışı, bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırıyor, eşitlik, verimlilik ve hizmet kalitesi konusunda tartışmaları beraberinde getiriyor. Sağlık hakkının temel bir insan hakkı olduğu gerçeğiyle, sağlık hizmetlerinin planlanması, sunumu ve erişilebilirliğinin eşitlik temelinde yeniden değerlendirilmesi büyük bir önem taşıyor."

Kaynak: Haber Merkezi