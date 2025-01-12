Her Çocuğun Elinde Var, Tehlike Saçıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürürken, diğer taraftan da Ticaret Bakanlığı vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.

ÇOK SAYIDA RİSK TESPİT EDİLDİ

Son olarak, Ticaret Bakanlığı çocuk ve gençlerin sıklıkla kullandığı topları üreten bir firmanın ürününü internet sitesi üzerinde ifşa etti.



‘Toplar’ kategorisinde yer alan bir topta birden fazla tehlike belirlendi. Burak Sport Oyuncak Hırdavat Ve İnş. San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilen Can Top marka şişirilebilir toplarda boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi), kimyasal, sağlık riski (diğer) tespit edildi.

PİYASA ARZININ YASAKLANMASINA VE TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Yapılan değerlendirmede top, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği-Bölüm 1:Fiziksel Ve Mekanik Özellikler Kısım 5.1 , Kısım 7 Ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Fitalat’tan geçer not alamadı.

Bu gelişmeyle birlikte ürün hakkında, 7223 Sayılı Kanun, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik gereğince piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına yönelik karar alındı.