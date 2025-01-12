Haliç'te Can Pazarı: Yaslandığı Korkuluk Kırılınca Kendini Denizde Buldu

Galata Köprüsü'ne balık tutmaya giden kişi felaketi yaşadı. Yaslandığı korkuluk kırılınca şahıs kendini Haliç'te buldu. Korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kişi balık tutmak için köprüye geldi. Burada korkuluklara yaslanan kişi, korkuluğun kırılması sonucu Haliç'e düştü. Denizde çırpınan kişiyi görenler, teknedekileri uyararak o noktaya doğru yönlendirdi.

Haliç'te Can Pazarı: Yaslandığı Korkuluk Kırılınca Kendini Denizde Buldu - Resim : 1

DENİZE DÜŞTÜ

Uzun süren çabalar sonucu denize düşen kişi, can simidi atılarak kurtarıldı. Tekneye alınan kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin yardımları ile kurtarılarak tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haliç'te Can Pazarı: Yaslandığı Korkuluk Kırılınca Kendini Denizde Buldu - Resim : 2

İLK DEĞİLMİŞ!

Galata Köprüsü'nde iş yeri bulunan Mehmet Yontürk, "Bir vatandaş buradan geçiyordu, demire yaslandı. Demirle beraber denize düştü. Demir biraz çürüktü galiba. Ondan sonra bizim örtüyü arkadaş uzattı. Esnaflar gelip ip ve merdiven uzattılar. On beş dakika denizde boğuştu. Sonra tesadüfen bir tekne geldi buraya. Bu esnada polisi aradılar. Onlar da geldiler. Vatandaşı sivil tekne sudan çıkardı. Durumu iyiydi, sağ olarak çıkardılar, biraz bacağı burkulmuştu" şeklinde konuştu.

Haliç'te Can Pazarı: Yaslandığı Korkuluk Kırılınca Kendini Denizde Buldu - Resim : 3

Daha önce de böyle olayların yaşandığını belirten Yontürk, "Yaz aylarında burada bir vatandaş düşmüştü. Demirler çürümüş galiba" dedi.

Haliç'te Can Pazarı: Yaslandığı Korkuluk Kırılınca Kendini Denizde Buldu - Resim : 4

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Kaynak: DHA

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