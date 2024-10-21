Kerimcan Durmaz Çağrı Yaptı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Harekete Geçti, Haberi Meşhur Halil Duyurdu

Ünlü şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, kendi YouTube kanalında arkadaşı Samet Liçina ile olan videolarına devam ediyor. Kerimcan ile Samet, Diyarbakır'a giderek burada da bir video çekti. Diyarbakır videolarında bir de konukları vardı.

Sosyal medyada yayılan "Abe sıcaktır, geldik buraya" videosuyla gündem olan 12 yaşındaki Halil Alasan, Diyarbakır videosunda Kerimcan ve Samet'e eşlik etti. Eğlenceli anların yaşandığı videoda, Kerimcan, Samet ve Halil; Diyarbakır Surları'na da çıktı.

Bu anlarda surun kenarından yürüyen Halil'i tutup kenara çeken Kerimcan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne 'korkuluk yapılması' konusunda çağrı yaptı. Kerimcan'ın çağrısına kulak veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi harekete geçti ve surlara korkuluk yaptı. Bu haberi ise Halil, TikTok hesabından duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem