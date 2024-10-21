İzmir'de Tarım Arazisinde Korkutan Yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İzmir'de Tarım Arazisinde Korkutan Yangın

Ovakent Mahallesi'nde, zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığı tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Çalışmalara, yangın söndürme uçağı ve helikopter de katıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

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