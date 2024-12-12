Kurutma Makinesindeki Tüyü Kılı Hemen Topluyor, Sadece 1 Tanesi Yeterli! Çamaşırlar Daha Hızlı Kuruyor

ENERJİ TASARRUFU VE VERİMLİ KURUTMA

Kurutma topları, çamaşırların kuruma süresini kısaltarak elektrik tüketimini azaltıyor. Çamaşırları ayırarak kumaşlar arasındaki sürtünmeyi engelleyen bu toplar, ısıyı daha dengeli dağıtarak kuruma işlemini hızlandırıyor. Ayrıca, bu toplar sayesinde çamaşırların daha az kırışık olmasını ve daha yumuşak bir dokuya sahip olmasını sağlamak da mümkün.