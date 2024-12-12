Emeklilere 20 bin TL Ek Ödeme Fırsatı! Nakit Olarak Ödeniyor

ING Bank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı ve Turuncu Hesap Kampanyası ile toplamda 20.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sağlıyor.



Başvuru Süreci ve Detaylar

Emekliler, ING Bank’ın sunduğu bu cazip promosyon fırsatından yararlanmak için en yakın ING şubesine başvurabilir ya da bankanın dijital kanalları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kampanya detayları ve başvuru süreci ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, ING Bank’ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirler.

Bu tür kampanyalar, emeklilerin bütçelerine katkı sağlarken aynı zamanda bankaların müşteri portföylerini genişletmelerine olanak tanıyor. ING Bank’ın sunduğu bu özel fırsat, emeklilere ek gelir imkânı sunarak finansal rahatlık sağlamayı hedefliyor.