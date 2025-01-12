Savcı Adayı Ölü Bulunmuştu: 'Mobbing Nedeniyle İntihar' İddiasına Soruşturma

Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman (29), otel odasında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Cumhuriyet savcısı adayı olduğu belirlenen Yalman'ın, olaydan 4 saat önce, mobbinge uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Yalman'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morguna gelen Yalman'ın ailesi, cenazeyi teslim aldı. Aile, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da otel odasında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan Cumhuriyet savcısı adayı Yalman için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç'un açıklaması şöyle:

"Adana Adliyesinde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman'ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

Kaynak: DHA