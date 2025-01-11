Otel Odasında Ölü Bulunmuştu... Savcı Adayının Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelde silah sesi duyup odaya gelenler, başından tabancayla vurulmuş kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, ismi Mithat Can Yalman olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

4 SAAT ÖNCE MOBBİNG PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı adayı olduğu belirlenen 29 yaşındaki Yalman'ın, olaydan 4 saat önce, mobbinge uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Yalman'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morguna gelen Yalman'ın ailesi, cenazeyi teslim aldı. Aile, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: DHA