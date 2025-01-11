Adana'da Kadın Cinayeti! İki Çocuk Annesini Ormanda Katletti

Adana'da Murat A. adlı erkek, 2 çocuk annesi Gamze Alır'ı götürdüğü ormanda başına ateş ederek katletti. Katil zanlısı erkek de dahil olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana'da Kadın Cinayeti! İki Çocuk Annesini Ormanda Katletti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Murat A., 2 çocuk annesi sevgilisi Gamze Alır'ı oturduğu Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinden alarak Yeşil Bulvar mevkisindeki ormana götürdü. Murat A., tabancayla Gamze Alır'ın başına ateş edip, kaçtı.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde; Gamze Alır'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Alır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis aralarında Murat A.'nın bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morguna gelen kadının yakınları, cenazeyi teslim aldı. Gamze Alır'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verdi.

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Kaynak: DHA

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