CHP lideri Özgür Özel’den Aylar Sonra Dikkat Çeken Değişiklik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesaplarında uzun bir aradan sonra değişikliğe gitti. CHP’deki genel başkanlığı görevinde 14 ayı geride bırakan Özel, sosyal medya hesabı X’deki profil fotoğrafını değiştirdi.

Daha önce gözlüklü bir fotoğrafını profiline ekleyen Özel, şimdi ise gözlük olmayan, saç tarama şeklinin değiştiği yeni bir fotoğrafını kullandı.

Kurultay sürecinde adaylığının sloganı olarak kullandığı “Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi” afişini ise kaldırmayan Özel’in takipçi sayısının ise genel başkan olduktan sonra geçen 14 ayda 350 bin civarında arttı.

GÖZLÜKLERE VEDA ETMİŞTİ

31 Mart yerel seçim sürecinde, belediye başkan adaylarının yanında aktif olarak rol oynayan CHP lideri Özgür Özel, seçimlerin ardından operasyonlar geçirmişti. 5 Nisan'da ses tellerinden operasyon geçiren Özel, 7 ve 8 Nisan tarihinde ise, gözlerinden mercek ameliyatı olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi